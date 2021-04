Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bagger samt Anhänger entwendet

Velen (ots)

Einen Minibagger haben Unbekannte samt Anhänger in Velen gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 15.00 Uhr, an der Industriestraße. Das Fahrzeug hatte dort auf einem Firmengelände gestanden. Wie die Täter an ihre Beute gelangten, ist nicht bekannt. Bei dem gestohlenen Bagger handelt es sich um ein Modell vom Typ Kubota KX 018-4, bei dem Anhänger um ein Fahrzeug der Marke Bloemenrohr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

