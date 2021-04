Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 67-Jährige war gegen 10.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Dingdener Straße unterwegs. Als die Bocholterin nach rechts in die Alfred-Flender-Straße abbog, kam es zur Kollision mit der 72-Jährigen: Die Bocholterin hatte den Radweg an der Kaiser-Wilhelm-Straße in gleicher Richtung befahren und die Einmündung geradeaus queren wollen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die dort stehende Ampel für beide Verkehrsteilnehmer Grünlicht gezeigt. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

