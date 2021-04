Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 3.000 Quadratmeter Bäume illegal gefällt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben im Bereich des Drehenthalerhofs 3.000 Quadratmeter Wald illegal und ohne Erlaubnis des Besitzers abgeholzt. Der betroffene Privatwald liegt in der Verlängerung der Eckstraße, südöstlich des Ortsteils, in der Nähe der Kläranlage. Die etwa 50 bis 60 Jahre alten Eichen und Buchen fielen vermutlich zwischen Donnerstag (8. April 2021) und Montag (12. April 2021) der Motorsäge eines Unbekannten zum Opfer. Interesse an den rund 90 gefällten Bäumen hatten die Täter mutmaßlich nicht. Sie ließen sie liegen. Durch die umstürzenden Hölzer wurde auch ein Weidezaun auf einer Länge von etwa 40 Metern beschädigt. Der Gesamtschaden lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Er dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell