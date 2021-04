Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Geld am Bankautomaten vergessen

Kaiserslautern (ots)

Eine 66-Jährige hat am Montagabend 300 Euro im Ausgabefach eines Geldautomaten in der Rummelstraße liegen lassen. Als sie ihre Unachtsamkeit wenig später bemerkte, kehrte sie sofort zum Bankautomaten um, doch das Geld war bereits weg. Sie überprüfte ihr Konto und musste feststellen, dass der Betrag abgebucht worden war. Die Frau geht davon aus, dass ein zuvor im Bankraum anwesender Mann das Geld aus dem Ausgabefach entnommen und gestohlen haben könnte. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder kurz nach 20 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

