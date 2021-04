Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Roten Kleinwagen beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Autofahrer in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen roten Kleinwagen beschädigt. Das Auto parkte zwischen Sonntag und Montagnachmittag auf der Straße. Der Schaden an der hinteren Stoßstange beträgt mindestens 800 Euro. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, fuhr der Verursacher weg. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

