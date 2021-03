Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Reetdachhauses

Landkreis Osterholz (ots)

Brand eines Reetdachhauses

Grasberg. Am Montagmittag kam es in der Adolphsdorfer Straße (K 29) aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Das Feuer am reetgedeckten Haus wurde durch einen Anwohner selbstständig bemerkt, der sich zu diesem Zeitpunkt im Garten befand. Ein Großaufgebot der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr löschte daraufhin unter Atemschutz den Brand ab. Hierfür musste die Kreisstraße über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Eine Brandnachschau dauert noch bis in die Abendstunden an. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Das Haus ist zudem derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell