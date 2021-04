Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 69-Jährige am Donnerstag in Ottenstein zugezogen. Die Ahauserin war gegen 12.10 Uhr auf der Brookstegge in Richtung Kettelerstraße unterwegs und wollte nach links in den Heideweg abbiegen. Dabei verlor die Radfahrerin das Gleichgewicht und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

