POL-LB: Neuhausen/Fildern, Köngen, Denkendorf: Unfälle auf der A 8

A8 / Neuhausen auf den Fildern: Acht Kilometer Stau nach Unfall

Auf glatter Fahrbahn hat sich am Freitag gegen 09:15 Uhr auf der A 8 München-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Stuttgart-Plienigen ein Unfall mit zwei Lkw und zwei Pkw ereignet. Ein Lkw-Fahrer musste aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Der nachfolgende Lastwagenfahrer verlor beim strken Abbremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den Vorausfahrenden. Im Anschluss rutschte er über den mittleren Fahrstreifen nach links, wo der Fahrer eines VW Golf einen Frontalzusammenstoß mit dem Lkw nicht vermeiden konnte und anschließend gegen die Leitplanken prallte. Der ihm nachfolgende Fahrer eines Peugeot führ auf dem VW auf und landete ebenfalls in den Leitplanken. Der Fahrer des Peugeot wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten, die von sieben Einsatzkräften der Feuerwehr Stuttgart abgesichert wurden, bildete sich ein Rückstau über acht Kilometer.

A8 / Denkendorf: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Der 58-jährige Fahrer eines Sattelzuges war am Freitag gegen 09:50 Uhr auf der A 8 München-Stuttgart zwischen Wendlingen und Esslingen unterwegs und musste aufgrund eines Rückstaus kurz vor der Anschlussstelle Esslingen abbremsen. Ein 47-Jähriger fuhr unterdessen mit seinem Dodge auf dem Verflechtungsstreifen zwischen der Tank- und Rastanlage Denkendorf und Esslingen. Hinter dem Sattelzug zog der Fahrer eines Kia plötzlich nach rechts auf den Verflechtungsstreifen und stieß mit dem Dodge zusammen. Von dort wurde er gegen das Heck des Sattelaufliegers abgewiesen. Der Fahrer des Dodge und die beiden Insassen des Kia zogen sich Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

A8 / Köngen: Ein Leichtverletzter bei Folgeunfall

Gegen 09:55 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Sprinter die A 8 München-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen. Dabei bemerkte er zu spät, dass der vorausfahrende 41-jährige Lenker eines Ford-Transporters aufgrund eines Verkehrsunfalls abbremsen musste und fuhr auf. Der 41-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

A8 / Köngen: Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Einen Schwerverletzten und rund 14.000 Euro Sachschaden forderte am Freitag gegen 11:05 Uhr ein Auffahrunfall auf der A 8 München-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen bei der Rastanlage Denkendorf. Der 42-jährige Fahrer eines Sattelzuges war im stockenden Verkehr unterwegs und musste bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 58-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte sich aber selbst befreien. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der mit Gefahrgut beladene Auflieger des Sattelzugs wurde zwar beschädigt, blieb jedoch fahrbereit. Der Fahrer konnte seine Fahrt bis zur nächsten Werkstatt fortsetzen. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr mit Unterstützung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Wendlingen zunächst auf dem linken und dann auch über den mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der entstandene Unfallschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

