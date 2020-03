Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Diebstahl von Werkzeug aus LKW

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag, den 9. März 2020, auf Dienstag, den 10. März 2020 kam es nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei in Henstedt-Ulzburg zu einem Diebstahl von Arbeitsgeräten aus einem weißen VW Transporter. Das Fahrzeug einer Norderstedter Firma für Heizung und Sanitär stand in der Straße Trögenölk in Henstedt-Ulzburg auf einer Parkreihe am Fahrbahnrand.

Der 31jährige Fahrer des VW, welcher das Fahrzeug dort am Abend des 9. März 2020 gegen 17 Uhr abgestellt hat, bemerkte am Morgen des 10. März gegen 06:20 Uhr, dass das Schloss der Fahrertür sowie das Schloss der seitlichen Schiebetür fehlten. Bei einer Überprüfung des Fahrzeuginnenraums stellte er fest, dass diverse Werkzeuge fehlten. So fiel ihm die Entwendung einer Viega Presse sowie eines Bohrschraubers, einer Bohrmaschine, einer Tigersäge und eines Multimasters - allesamt Geräte der Firma Makita - auf. Zudem haben der oder die Täter vermutlich eine Endoskop-Kamera, ein Feuchtigkeitsmessgerät und eine Wärmebildkamera mitgenommen.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro.

Die Polizei Henstedt-Ulzburg ermittelt nunmehr wegen eines Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu der möglichen Tatbegehung als auch zum Verbleib der gestohlenen Werkzeuge nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04193/99130 entgegen.

