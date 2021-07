Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind irgendwann zwischen Donnerstag, 1. Juli, 22 Uhr, und Mittwoch, 7. Juli, 20 Uhr, in eine Wohnung im Stadtteil Odenkirchen an der Straße Am Kammerhof eingebrochen und haben daraus Elektroartikel und Lebensmittel entwendet.

Die Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus und gelangten zunächst durch die offene Hauseingangstür in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Von dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Obergeschoss. Sie entwendeten diverse Gegenstände - darunter Lautsprecher und Lebensmittel - und entkamen unerkannt.

Die Polizei fragt, wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (jn)

