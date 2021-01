Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wiemersdorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Montagnachmittag (04.01.2021) ist es in der Dorfstraße in Wiemersdorf zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich Unbekannte zwischen 15:16 und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten es.

Angaben zum Stehlgut können derzeit nicht gemacht werden.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04101 2020.

Die Ermittler fragen insbesondere nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den letzten Tagen.

