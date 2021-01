Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Einbruch in Bäckerei in der Altonaer Straße

Bad Segeberg

In der Nacht von Sonntag auf Montag (04.01.2020) ist es in der Altonaer Straße zwischen Finkeneck und Schnelsener Weg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in eine Bäckerei gekommen.

Nach aktuellem Stand drangen Unbekannten zwischen 17:00 Uhr am Sonntag und 04:10 Uhr am frühen Montagmorgen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Zeugenhinweise unter 04101 2020.

