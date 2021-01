Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Graffiti-Sprayer nach Zeugenhinweis in Tatortnähe festgenommen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (03.01.2021), gegen 00:05 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei eine Personengruppe, die gerade die Schaufenster eines Discounters in der Straße Kohfurth mit einem Graffiti-Schriftzug versehen würden. Der Zeuge meldete noch zwei weitere Taten in Richtung U-Bahnhof, wo die Gruppe sodann von einer Streifenbesatzung gestellt werden konnte.

Bei einem Beschuldigten, ein 23jähriger Mann aus Hamburg, konnte das Tatwerkzeug sichergestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Beschuldigte jeweils einen schwarzen verschnörkelten Schriftzug (sogenannte "tag") aus der HSV-Fanszene hinterlassen. Die Buchstaben ähneln einem "WEST 419". Die Polizei prüft weitere Fälle mit solchen Schriftzügen.

Der alkoholisierte Täter (1,57 Promille) muss sich nun wegen fortgesetzter Sachbeschädigung verantworten. Gegen seine beiden Begleiter erhärtete sich kein Tatverdacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 040-52806-205



E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell