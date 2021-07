Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 19.07.2021, gegen 15.45 Uhr, beschädigte vermutlich ein weißer SUV einen auf dem Rewe-Parkplatz, in der Mauermattenstraße in Waldkirch geparkten silbernen Audi A3 im Heckbereich. Anschließend verließ er Unfallverursacher die Unfallstelle unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten weißen SUV geben können.

