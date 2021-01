POL-S: Verkehrskontrollen

Polizeipräsidium Stuttgart

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (21.01.2021) im Bereich Stuttgart-Mitte Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße und Mobiltelefonnutzung gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 15.00 Uhr und 17.00 den Verkehr an der Kreuzung Neckartor/ Heilmannstraße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und stellten dabei insgesamt 84 Verkehrsverstöße fest. Darunter fielen elf Rotlichtfahrten und 30 unerlaubte Mobiltelefonnutzungen, neben weiteren Verstößen ahndeten die Polizisten auch 26 fehlende Umweltplaketten. An der Kreuzung Friedrichstraße/ Arnulf-Klett-Platz kontrollierten die Beamten zur gleichen Zeit, hier notierten sie sieben Rotlichtfahrten und vier Mobiltelefonnutzer. Alle betroffenen Fahrer müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

