Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann will Verkehr regeln - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am späten Dienstagnachmittag (19.01.2021), bei dem ein Mann in der Charlottenstraße auf vorbeifahrende Autos geschlagen haben soll. Der 51-Jährige stellte sich gegen 17.00 Uhr in die Mitte der Kreuzung Charlottenstraße/ Alexanderstraße und wollte offenbar den Verkehr regeln. Dabei versuchte er mutmaßlich unter anderem auch Fahrzeuge in den Gleisbereich der querenden Bahn zu lenken. Bei einigen vorbeifahrenden Fahrzeugen soll er auf das Dach geschlagen haben, nachdem die Fahrer offenbar nicht auf seine Weisungen reagiert hatten. Der Mann flüchtete in Richtung Olgaeck, als alarmierte Polizeibeamte an der Örtlichkeit eintrafen. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen die Beamten den sich wehrenden Mann fest und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

