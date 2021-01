Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag (19.01.2021) offenbar versucht, in eine Tankstelle an der Pforzheimer Straße einzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Mann gegen 23.55 Uhr das Tankstellengelände und hob dort einen Gullydeckel aus der Straße. Diesen soll er mehrfach gegen die Glasscheibe des Verkaufsraums geworfen haben. Noch bevor die Scheibe zu Bruch ging, sprach ein Zeuge den Täter auf sein Handeln an, woraufhin dieser in Richtung Löwen-Markt flüchtete. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alter Mann beschrieben. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine helle Tasche. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

