Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mountainbike und Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag (14.01.2021) und Samstag (16.01.2021) aus einem Kellerraum an der Mönchstraße ein Mountainbike und aus einer Garage an der Straße Lenzhalde ein Pedelec gestohlen. An der Mönchstraße gelangten die Täter zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr und Samstag, 14.00 Uhr, auf unbekannte Weise in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses und stahlen das rot-weiße Fahrrad der Marke YT im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Mountainbike war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches die Diebe ebenfalls mitnahmen. An der Straße Lenzhalde gelangten die Täter zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag, 09.30 Uhr, auf unbekannte Weise in eine verschlossene Garage und erbeuteten Werkzeug und ein schwarzes Pedelec der Marke Specialized im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

