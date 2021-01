Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei und Staatsanwaltschaft geben bekannt: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuttgart (ots)

Kriminalbeamte der Polizei Stuttgart haben bereits am 05.01.2021 drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizisten auf die Spur des 24 Jahre alten Hauptverdächtigen, auf dessen Geheiß ein 33-jähriger Komplize Betäubungsmittel in den Niederlanden übernommen hatte, um sie in Stuttgart weiter zu verkaufen. Ein 31-Jähriger hatte den 33-Jährigen in den Niederlanden abgeholt. Der 33-Jährige und der 31-Jährige wurden während einer mutmaßlichen Kurierfahrt in der Nähe von Medenbach bei Wiesbaden festgenommen, bei ihnen fanden die Beamten etwa 1,2 Kilogramm Kokain sowie etwa 120 Gramm einer weiteren mutmaßlichen Droge. Um welche Substanz es sich genau handelt, muss noch untersucht werden. Die Kriminalbeamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des 24 Jahre alten Hauptverdächtigen in Stuttgart und fanden dort etwa 330 Gramm Heroin. Die beiden 24 und 33 Jahre alten albanischen Staatsbürger wurden am Mittwoch (06.01.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Der 31-jährige mutmaßliche Gehilfe wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.

