Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/ -Vaihingen/ -Nord (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (15. bis 17.01.2021) in ein Mehrfamilienhaus am Büsnauer Platz eingebrochen, bei zwei Einfamilienhäusern an der Saarlandstraße und an der Feuerbacher Heide blieb es lediglich bei einem Versuch. An der Saarlandstraße verständigte eine Nachbarin am Freitag gegen 19.00 Uhr die Polizei, nachdem sie laute Geräusche gehört hatte. Offenbar hatten Einbrecher versucht bei dem benachbarten Einfamilienhaus eine Fensterscheibe einzuschlagen. Auf ähnliche Weise versuchten die Täter es am Sonntag gegen 18.00 Uhr an einem Einfamilienhaus an der Feuerbacher Heide. Sie warfen die Terrassentür mit einem Stein ein und lösten dabei offenbar den Einbruchsalarm aus. In beiden Fällen flüchteten die Unbekannten unerkannt und ohne Beute. Am Büsnauer Platz gelangten die Täter am Samstag gegen 17.45 Uhr über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie durchsuchten die Wohnung und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Als die Bewohnerin nur wenige Minuten später wieder in ihre Wohnung zurückkam, waren die Täter bereits geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

