POL-VER: Müll illegal entsorgt

Landkeris Osterholz

Worpswede. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf heute große Mengen Dämmwolle illegal am unbefestigten Weg Susenbarg am Weyerberg entsorgt. 35 gefüllte Tüten haben Passanten am Mittwochvormittag in der Natur aufgefunden. Nun wird sich die Gemeinde um die fachgerechte Entsorgung kümmern müssen. Hinweise zu den Umweltfreveln, auch zu verdächtigen Fahrzeugen in dem Bereich, nimmt die Polizeistation Worpswede unter Telefon 04792/956790 entgegen.

