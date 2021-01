Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Neujahr: Wer sah den Mann?

Landkreis Verden (ots)

Ottersberg/Bahnhof. Die Polizeistation Ottersberg sucht nach möglichen Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Neujahrstag nahe des Bahnhofs an der Verdener Straße abgespielt hat. An diesem Tag zwischen 14 und 14:30 Uhr haben ein Kind und zwei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren im Bereich des Fußgängertunnels einen sogenannten Feuerwerkskreisel gezündet. Daraufhin soll sich ein unbekannter Mann genähert haben, der sich offenbar über das Zünden des Jugendfeuerwerks geärgert hat. Er soll mit den drei Jungs zunächst geschimpft und anschließend einen von ihnen sogar in den Schwitzkasten genommen und mit Schlägen gedroht haben. Erst nach einem Wortwechsel ließ der Angreifer von den Dreien ab, löste den Schwitzkasten und ging zu Fuß weiter. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa Mitte 30 bis Anfang 40 Jahre alten Mann handeln, der rund 190 cm groß und kräftig bis dick ist. Zur Tatzeit trug er einen kurzen Vollbart. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizeistation Ottersberg unter Telefon 04205/315810 entgegen.

