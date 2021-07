Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: In Gartenhütte eingebrochen und diese verwüstet

Freiburg (ots)

Einen Einbruch in seine Gartenhütte in der Römerstraße meldete am Dienstag, 21.07.2021 ein 53 Jahre alter Mann der Polizei. Unbekannte brachen die Holztüren auf und hängten diese aus. Aus der Hütte wurde ein Kanister mit Benzin genommen und vor der Hütte ein Feuer entfacht, wobei eine Wolldecke und der Kanister verbrannt sind. Weiterhin wurden Werkzeuge und Klopapierrollen aus der Hütte genommen und im Gras verteilt, sowie eine Regentonne ausgeleert. Nach Sachlage haben die Unbekannten eine längere Zeit an der Hütte verbracht und dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Die Verwüstungen könnten bereits zwei drei Wochen her sein. md/ms

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell