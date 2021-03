Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Rennradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Hasbergen (ots)

Am Samstag, gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Hasbergen die Hauptstraße zwischen Gaste und Hasbergen. Im Kreuzungsbereich zur Tecklenburger Straße beabsichtigte der Mann mit seinem VW Touran nach links in Richtung Ortszentrum abzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer, der sich von links auf der Tecklenburger Straße näherte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß und der Rennradfahrer stürzte. Glücklicherweise zog sich der 18-jährige Osnabrücker nur leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Rennrad und dem Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzt etwa 1.500 Euro.

