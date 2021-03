Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:50 Uhr kam es an der Kreuzung Saarlandstraße und Adlerdamm zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Autofahrerin habe an der Kreuzung die rote Ampel übersehen und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Die 26-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

