Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen zum 01.03.2021

Ludwigshafen (ots)

Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeidirektor Peter Traub, nach über 44 Jahren Polizeidienst von Behördenleiter Georg Litz in den Ruhestand verabschiedet.

Der 63-Jährige wurde 1976 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt und hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt. Nach den Anfangsjahren im Streifendienst im Bereich der Polizeidirektion Neustadt erfolgte 1986 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst und weitere verschiedene Verwendungen in Neustadt und als Fachlehrer in der Polizeiausbildung. Nach dem Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster stieg Peter Traub 2000 in den höheren Polizeidienst auf. Danach folgte die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und der Polizeidienststelle in Speyer, bis er 2007 Dozent im Studiengebiet Rechtswissenschaften an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz auf dem Flughafen Hahn wurde. 2011 kehrte Peter Traub wieder zurück nach Ludwigshafen und übernahm erneut die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.

Im November 2015 übertrug man ihm schließlich die Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen. Mit Ablauf des 31.05.2021 wird mit Peter Traub ein "Urgestein" und eine herausragende Führungskraft des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in den Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir ihm alles Gute.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeidirektor Ulrich Koch, von Behördenleiter Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Mit der Leitung der Polizeidirektion übernimmt der 47-Jährige erstmals eine Funktion im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Ulrich Koch trat 1992 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er seit 2008 zunächst Leiter der Polizeiinspektionen in Ingelheim und Worms. Danach leitete er an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz das Fortbildungsgebiet "Führung und Zusammenarbeit" und war stellvertretender Leiter der Abteilung Fortbildung. Zuletzt war Ulrich Koch seit 2017 im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz Referent für Aus- und Fortbildung und den polizeilichen Datenschutz.

Pandemiebedingt fand der Amtswechsel in kleinem Kreis statt. Behördenleiter Georg Litz bedankte sich bei Peter Traub für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er Ulrich Koch viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Der Polizeidirektion Ludwigshafen sind neben dem gemeinsamen Sachgebiet Jugend (JuReLu) die Polizeiinspektionen Ludwigshafen 1 und 2 mit der Polizeiwache Oggersheim, die Polizeiinspektion Frankenthal mit der Polizeiwache Maxdorf und die Polizeiinspektionen in Schifferstadt und Speyer nachgeordnet. Der Dienstbezirk der Polizeidirektion Ludwigshafen umfasst die kreisfreien Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie den Rhein-Pfalz-Kreis.

