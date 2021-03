Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weitere Mülleimerbrände

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag (28.02.2021, 23.40 Uhr) auf Montag (01.03.2021, 1.28 Uhr) wurden zwei weitere Mülleimerbrände in der Dürkheimer gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Brände. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. In der Vergangenheit kam es bereits zu Mülleimerbränden. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

