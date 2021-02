Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pöbelnde landen in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots)

Sonntagnacht, dem 28.02.2021, gegen 02:00 Uhr, pöbelten drei Personen im südlichen Innenstadtbereich. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um erheblich alkoholisierte Männer im Alter von 26,27 und 34 Jahren. Während der Personenkontrolle konnte bei dem 34-Jährigen ein Messer mit einer feststehenden Klinge von 12,5cm festgestellt und sichergestellt werden. Da dieser mit 1,9 Promille auch nicht mehr in der Lage war, aufrecht zu gehen, wurde der 34-Jährige zum Eigenschutz in Polizeigewahrsam genommen. Seinen zwei Begleitern (26 und 27 Jahre alt) wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem allerdings nur einer der beiden nachkam. Der 26-Jährige weigerte sich und wurde nach einer weiteren erfolglosen Ermahnung ebenfalls in Gewahrsam genommen. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

