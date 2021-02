Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebesbande unterwegs

Ludwigshafen-City (ots)

Am Samstag, den 27.02.2021, betraten vier junge Männer zeitversetzt eine Drogerie am Ludwigsplatz in Ludwigshafen am Rhein. Während ihres Streifzuges entnahmen diese diverse Parfums im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro aus der Auslage und tauschten diese untereinander aus, bevor sie die Drogerie verließen. Einer der Diebe, ein 20 Jahre junger Mann, konnte durch den Ladendetektiv sogar noch vor Verlassen der Drogerie ergriffen werden, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die weiteren Täter konnten nachträglich ermittelt werden. Nun müssen sich alle vier Männer wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls verantworten.

