Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut brennende Mülltonnen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag musste die Ludwigshafener Feuerwehr erneut zu brennenden Mülltonnen ausrücken. Gegen 04:00 Uhr standen in der Kreuzgasse in Oggersheim zwei Container in Flammen. Zu gesundheitlichen Folgen für Anwohner oder weiteren Beschädigungen kam es dank des zügigen Einschreitens der Feuerwehr nicht. Da es sich bei dem Brand nach ersten Ermittlungen vermutlich um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt, bittet die Polizei Anwohner um Hinweise auf den oder die Verursacher/in. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621 963-2222 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

