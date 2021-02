Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 47-Jähriger wird vor Supermarkt niedergeschlagen

Ludwigshafen-City (ots)

Am Samstagvormittag, dem 27.02.2021, gegen 11 Uhr, wurde ein 47-Jahre alter Mann vor einem Supermarkt in der Ludwigstraße durch einen Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Dieser erlitt hierdurch leichte Prellungen im Gesicht. Im Anschluss an die Tat verließ der Täter die Örtlichkeit in weiblicher Begleitung. Da bisher nur eine vage Personenbeschreibung des Schlägers, 16-18 Jahre alt, vorliegt, werden Zeugen, die weitere Angaben zum Täter machen können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen am Rhein in Verbindung zu setzten:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

