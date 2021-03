Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raubüberfall auf Einkaufsmarkt

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Montag, 01.03.2021 kurz nach 21:00 Uhr wurde die Kassiererin eines Einkaufs-Marktes in der Ludwigstraße von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Diesem gelang es die Kassen zu öffnen und daraus Geld zu entnehmen. Anschließend flüchtet er zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitet Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht endgültig bekannt. Da die Kassiererin ob des Geschehenen unter Schock stand wurde sie an den Rettungsdienst übergeben. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell