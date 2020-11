Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen - eine leicht verletzte Person

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-KreisEdingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 17:20 Uhr an der Kreuzung Friedrichsfelder Straße / Hauptstraße im Ortsteil Edingen. Eine 57-Jährige Motorradfahrerin wollte mit ihrem Motorrad von der Friedrichsfelder Straße nach links in die Hauptstraße einbiegen, als sie nach einigen Metern nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand fuhr, welche dabei beschädigt wurde. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

