Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Unbekannte Täter hebeln Tür zu Restaurant auf - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-SandhofenMannheim-Sandhofen (ots)

Zwei unbekannte junge Männer verschafften sich am Samstagabend gegen 23.00 Uhr unberechtigt Zutritt zum Innenbereich eines einer Bäckerei angeschlossenen Restaurants in der Frankenthaler Straße, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand eine Schiebetür aufhebelten. Über einen Bewegungsmelder wurde Alarm ausgelöst, woraufhin die beiden Unbekannten flüchteten. Hierbei wurden sie von einem Zeuge beobachtet, der sofort die Polizei verständigte. Die Fahndung nach den beiden jungen Männern blieb erfolglos. Einer der beiden Unbekannten, hellhäutig, war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose bekleidet. Die zweite Person, die als dunkler Typ mit dunklem Bart beschrieben wurde, trug einen hellen Pullover, eine Jeans und eine Wollmütze. Beim jetzigen Kenntnisstand wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

