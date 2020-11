Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Streit zwischen zwei Männern eskaliert - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim-RheinauMannheim-Rheinau (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 36 und 38 Jahren eskalierte am Sonntagabend im Stadtteil Rheinau. Die beiden Männer waren kurz vor Mitternacht in der Straße "Dänischer Tisch" in Streit geraten, der im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten ausartete. Während der Auseinandersetzung stürzte der 36-Jährige zu Boden und zog sich dabei eine stark blutende Verletzung am Kinn zu. Zeugen verständigten daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Rettungskräfte baute sich der 36-Jährige aggressiv von diesen auf, entfernte sich dann jedoch in Richtung Schifferstadter Straße von der Örtlichkeit. Dabei trat und schlug er gegen zahlreiche geparkte Fahrzeuge. Der ebenfalls verletzte 36-Jährige musste von den Rettungskräften währenddessen im Krankenwagen behandelt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der 36-jährige Mann schließlich in der Schifferstadter Straße am Boden liegend aufgefunden werden. Auch er musste durch Rettungskräfte behandelt werden. Da beide beteiligten Männer stark alkoholisiert und äußerst aggressiv, auch gegen die Rettungskräfte, waren, wurden sie in Polizeibegleitung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Näheres zu Art und Schwere der Verletzungen ist nicht bekannt.

In der Schifferstadter Straße konnten durch eine Polizeistreife im Nachgang zahlreiche Fahrzeuge, die teils beschädigt, teils blutverschmiert waren, festgestellt werden.

Zur Klärung der Tat und des Tathergangs sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zudem werden Geschädigte gesucht, deren Fahrzeuge in der Schifferstadter Straße beschädigt oder blutverschmiert wurden. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell