Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Einbruch in Kiosk - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim-OststadtMannheim-Oststadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Kiosk im Stadtteil Oststadt ein. Die Einbrecher hebelten zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr den Rollladen des Kiosks im Unteren Luisenpark in der Kolpingstraße auf und drangen in den Innenraum ein. Hier ließen sie eine Geldkassette mit Bargeld, Speiseeis aus einer Gefriertruhe sowie mehrere Getränke mitgehen. Ein Zeuge hatte den Einbruch gegen 9.30 Uhr festgestellt und die Polizei verständigt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannehim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

