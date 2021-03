Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Abbiegeunfall mit drei Verletzten

Bad Rothenfelde (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10:35 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau aus Dissen mit ihrem Seat Mii den Niedersachsenring zwischen Bad Laer und Dissen. Die Frau beabsichtige nach links auf den Westfalendamm abzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende Mercedes C-Klasse und es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen, die Insassen des Mercedes, ein 36-Jähriger aus Bad Rothenfelde und sein 5-jähriger Sohn, erlitten leichte Verletzungen. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Seat hatte nach dem Zusammenstoß im Motorraum Feuer gefangen, Ersthelfer löschten die Flammen mittels Feuerlöscher. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Der Niedersachsenring war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell