POL-KN: (Singen/Hohentwiel, KN) Polizei hilft Frau bei Autosuche

Singen (ots)

Hilfsbereit war eine Streife des Singener Polizeireviers am Donnerstagnachmittag gegenüber einer älteren Dame. Die 72 Jahre alte Autofahrerin fand nach einem Arztbesuch in der Kreuzensteinstraße ihren geparkten Pkw nicht mehr. Da sie schlecht zu Fuß war und nach zweistündiger Suche die Hoffnung verloren hatte, ihr Auto jemals wieder zu finden, war sie schließlich völlig verzweifelt. Eine Passantin wurde auf die Frau aufmerksam und bat die Polizei Singen um Hilfe. Diese schickte eine Polizeistreife auf die Suche nach dem Auto und kurz darauf wurden die Beamten auch fündig. Der gesuchte Wagen der Frau stand auf einem Parkplatz in der Erzbergstraße. Erleichtert trat die Frau aus Radolfzell dann ihren Heimweg an.

