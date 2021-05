Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße

Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Am 17.05.2021, um 08:48 Uhr hielten Polizisten einen 36-jährigen Mann aus Lüdinghausen auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an und kontrollierten ihn. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Lüdinghauser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

