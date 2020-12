Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presse-Nachtragsmeldung der PI Altenkirchen Hasselbach -Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person-

HasselbachHasselbach (ots)

Neue Erkenntnisse ergaben, dass sich der Verkehrsunfall gegen 09.00 Uhr ereignete. Es wird derzeit von folgendem Unfallhergang ausgegangen: Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 8, aus Richtung Rettersen kommend, in Fahrtrichtung Hasselbach. Ausgangs einer Rechtskurve kam er in einem Gefällstück nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nur noch tot geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,- Euro. Als Unfallursache wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht angepasste Geschwindigkeit angenommen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen Sachverständigen mit der Erstellung eines technischen Gutachtens beauftragt. Aktuell ist die Bundesstraße 8 noch gesperrt, da mit Hilfe einer Drohne der Verkehrsdirektion Koblenz Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle gefertigt werden.

