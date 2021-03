Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schüsse auf offener Straße.

Plettenberg (ots)

Am heutigen Samstagabend, kurz vor 22 Uhr, kam es im Bereich Königstraße/Oesterweg/ Ratscheller Weg zu einer Schussabgabe aus einem Fahrzeug heraus. Unabhängige Zeugen meldeten der Polizei zwei Fahrzeuge, die hintereinander in Richtung Oesterweg fuhren. Aus dem vorderen Fahrzeug (BMW) sei aus dem Schiebedach von einer Person auf einen dahinter fahrenden kleinen Kombi geschossen worden sein. Die Polizei stellte bisher fünf Platzpatronenhülsen sicher. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu den Fahrzeugen und/oder den Schützen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Plettenberg in Verbindung zu setzen.

