Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt endet mit Zusammenstoß.

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22:45 Uhr, kam es im Rahmen einer Verfolgungsfahrt zu einem Zusammenstoß mit einem flüchtenden Pkw. Die Polizeibeamten wollten einen am Fahrbahnrand stehenden BMW Fahrer auf der Dortmunder Straße kontrollieren. Als die Beamten den allein im Fahrzeug sitzenden Fahrer kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Aufforderung den Motor auszumachen und fuhr los. Über die Dortmunder Straße und Alte Poststraße verfolgten die Polizeibeamten den flüchtenden BMW Fahrer in Richtung Kalthof. Auf der Kalthofer Straße, im Scheitelpunkt einer Linkskurve, kam es zu einem Zusammenstoß des BMWs mit einem entgegenkommenden Streifenwagen. Das flüchtige Fahrzeug kam nach einigen Metern zum Stillstand. Der 28-jährige Kamener Fahrer wurde im Fahrzeug fixiert. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 29-jährige Polizist und seine 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt, der Kamener blieb unverletzt zur Wache nach Iserlohn transportiert. Bei der Überprüfung des jungen Mannes wurde festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und im Fahrzeug wurde eine PTB Waffe aufgefunden und sichergestellt. Dem 28 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr verkehrstüchtig und wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell