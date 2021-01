Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/ Landkreis Konstanz) Sachbeschädigung auf Flugplatz (09.01.2021)

KonstanzKonstanz (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr bis Freitag, 11:00 Uhr wurde durch einen Pkw-Lenker auf der Rasenfläche des Flugplatzes in Konstanz ein erheblicher Sachschaden verursacht. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger befuhr den Rasen unberechtigt mit seinem Fahrzeug und führte offensichtlich Schleuderübungen durch. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5´000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

