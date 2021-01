Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Autoanhänger beschädigt - Zeugen gesucht (07./08.01.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkrs. Konstanz

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag ist es in der Schauinslandstraße in Singen zu einer Sachbeschädigung eines Autoanhängers gekommen. Unbekannte Täter stießen einen Anhänger der Marke Stema um und schlitzten teilweise die Anhängerplane auf. Dadurch entstand Sachschaden am Anhänger in Höhe von etwa 200 Euro. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu wenden.

