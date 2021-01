Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestreift und geflüchtet (08.01.2021)

Hüfingen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht begangen hat ein unbekannter Transporterfahrer am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in der Hauptstraße. Ein Fahrer eines weißen Fiat Kastenwagens, mit Flügeltüren am Heck, streifte beim Vorbeifahren einen geparkten VW Touareg, der vor einer Apotheke stand. Ohne sich um den Schaden am linken Außenspiegel in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Personen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

