Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unachtsamkeit beim Anfahren verursacht hohen Sachschaden (08.01.2021)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Am Freitagmittag, gegen 11:30 Uhr, ist es vor einer Bäckerei in der Schaffhauser Straße in Tuttlingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 68-jähriger Autofahrer streifte mit seinem Skoda Fabia beim Anfahren einen Volvo Geländewagen einer 49-jährigen Fahrerin. Diese wollte zeitgleich vor dem Skoda am Fahrbahnrand einparken. Bei dem hochpreisigen Volvo XC90 entstand hierdurch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beim Skoda liegt der Schaden bei etwa 500 Euro. Beide Personen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Matthias Neckermann / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell