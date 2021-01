Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Landkreis Rottweil) Brand in einem Abfallzwischenlager führt zu Feuerwehreinsatz

Dunningen, Landkreis RottweilDunningen, Landkreis Rottweil (ots)

Zu einem kurzfristigen Brand und in der Folge zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagnachmittag im Bereich eines Abfallzwischenlagers eines Entsorgungsunternehmens in der Emil-Maier-Straße gekommen. Dortige Arbeiter waren kurz vor 14 Uhr mit dem Laden von Titanfiltern beschäftigt, als es aufgrund einer chemischen Reaktion mit Sauerstoff kurzfristig zu einem Brand kam. Das entstandene Feuer konnte unmittelbar darauf durch die Mitarbeiter des Abfallbetriebes gelöscht werden. Die alarmierte und mit drei Fahrzeugen sowie 14 Wehrleuten eintreffende Feuerwehr Dunningen überprüfte im Anschluss das Brandgut und führte noch Nachlöscharbeiten durch. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen.

