Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Landkreis Konstanz) Vorfahrt missachtet (08.01.2020)

HilzingenHilzingen (ots)

Sachschaden von rund 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Freitag gegen 09.15 Uhr an der Kreuzung Duchtlinger Straße / Oberstraße ereignet hat. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 32-jährigen Opel-Fahrerin. Beide Verkehrsteilnehmerinnen blieben unverletzt. Der Audi, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell