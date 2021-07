Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrer Am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 67-jährige Fahrradlenkerin befuhr einen Feldweg zwischen Waiblingen-Hohenacker und dem Zillhardtshof. Sie missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 47-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß und beide stürzten. Beide wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350,- Euro geschätzt. Welzheim: gestürzter Leichtkraftlenker Am Freitagabend gegen 21:19 Uhr befuhr ein 22-jähriger Leichtkraftfahrer die Schloßgartenstraße um nach links in die Schorndorfer Straße abzubiegen. Aufgrund von Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut eigenen Aussagen sei kein Sachschaden entstanden. Backnang-Heiningen: Brand im Garten Vermutlich aufgrund einer vergessenen Kerze gerieten am frühen Samstagmorgen gegen 04:10 Uhr ein Tisch, Stühle und ein Holzgestellt im Garten in der Lauffener Straße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Backnang war mit 5 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

