POL-PDMY: Unfallflucht

Am Ostermontag, dem 05.04.21, im Zeitraum von 18.30 - 21.40 Uhr, wurde an einem Pkw Skoda, welcher in Längsaufstellung in einer Parktasche in der Poststraße, Höhe Hausnummer 11, in Kaisersesch geparkt stand, der linke Außenspiegel abgefahren. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Cochem, Tel. 02671/984-0.

